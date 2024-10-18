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Незаконне збагачення на 20 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру депутатці від «Слуги народу»
23:35 17.10.2024 |
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 16 жовтня повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинній народній депутатці України.
Її дії кваліфікували за ст. 368-5 КК України (Незаконне збагачення), повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них депутатка згодом придбала будинок на Одещині, в якому вона наразі проживає.
"Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше ніж 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн", - йдеться у повідомленні НАБУ.
Ім'я підозрюваної у НАБУ та САП не називають. Але за даними джерел агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Ірину Кормишкіну, яка раніше мала прізвище Аллахвердієва (фракція "Слуга народу").
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