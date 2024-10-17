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Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України
17:52 17.10.2024 |
Нідерланди планують збільшити постачання артилерійських боєприпасів великого калібру для України, виділяють на це ще 271 млн євро.
Про це повідомив у соцмережі X (Twitter) прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, передає "Європейська правда"
Він наголосив, що Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України проти російської агресії і нагадав, що тому вони розпочали ініціативу з постачання боєприпасів.
"І сьогодні ми робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше великокаліберних артилерійських боєприпасів.
Для цього Нідерланди виділяють 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Це допоможе Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році і заохотить європейську оборонну промисловість до подальшого розширення", - заявив Схооф.
Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.
Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.
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