Зеленський вперше сказав, в чому полягає суть неядерного стримування РФ

Україна пропонує розмістити пакет неядерного стримування Росії на своїй території. Це допоможе примусити РФ сісти за стіл переговорів та захиститься від агресії у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу у Єврораді.

Глава держави представив в Європейські раді план перемоги України у війні. Третій пункт плану полягає у "неядерному стримуванні" Росії.

Україна пропонує розмістити пакет стримування на своїй території, щоб змусити Росію брати участь у мирних переговорах або дозволити знищити її військові об'єкти.

Як зазначив Зеленський, це підхід "Мир через силу". Йдеться про відповідний ракетний комплект.

"Ми надали всі деталі нашим партнерам, які можуть це зробити. Це США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина. Путін повинен поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз", - наголосив президент.



