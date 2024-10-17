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Китайське прислів'я
Байден проведе онлайн-засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів у листопаді
23:58 16.10.2024 |
Президент США Джо Байден проведе в листопаді 2024 року віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на рівні лідерів, повідомили в Білому домі.
Відповідну інформацію опубліковано на сайті Білого дому за результатами розмови Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.
"Лідери зобов'язалися активізувати планування допомоги у сфері безпеки разом із міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну технікою, необхідною для перемоги. У межах цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть із міжнародними партнерами надання додаткової допомоги Україні", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, зустріч Контактної групи з питань оборони України на американській базі "Рамштайн" у Німеччині, перша на рівні лідерів країн, заплановану на суботу, 12 жовтня, було перенесено після того, як Байден заявив про неможливість участі в ній у зв'язку з руйнівним ураганом у його країні.
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