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АНАЛІТИКА

Байден проведе онлайн-засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів у листопаді

 

Президент США Джо Байден проведе в листопаді 2024 року віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на рівні лідерів, повідомили в Білому домі.

Відповідну інформацію опубліковано на сайті Білого дому за результатами розмови Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

"Лідери зобов'язалися активізувати планування допомоги у сфері безпеки разом із міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну технікою, необхідною для перемоги. У межах цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть із міжнародними партнерами надання додаткової допомоги Україні", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, зустріч Контактної групи з питань оборони України на американській базі "Рамштайн" у Німеччині, перша на рівні лідерів країн, заплановану на суботу, 12 жовтня, було перенесено після того, як Байден заявив про неможливість участі в ній у зв'язку з руйнівним ураганом у його країні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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