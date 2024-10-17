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АНАЛІТИКА

Байден провів розмову із Зеленським, оголосив про новий пакет військової допомоги на $425 млн

 

Президент США Джо Байден сьогодні, 16 жовтня, оголосив черговий пакет воєнної допомоги Україні. Туди увійшло озброєння загальною вартістю 425 мільйонів долларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому, президента України Володимира Зеленського у Telegram та пресслужбу Пентагону.

Як зазначили у Білому домі, американський лідер оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У пакет увійшли: засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин.

У свою чергу Зеленський поінформував Байдена про свій план перемоги. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.

При цьому голова української держави за підсумками переговорів із Байденом написав, що вдячний йому, обом партіям Конгресу та американському народу за новий пакет, до якого "увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння".

Повний зміст пакету

Як розповіли у Пентагоні, Україна у рамках нового пакету отримає озброєння з американських запасів.

Повний зміст:

* додаткові боєприпаси для ППО NASAMS;
* ракети RIM-7 та підтримка протиповітряної оборони;
* зенітні ракети Stinger;
* боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
* боєприпаси класу "повітря-земля";
* 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
* ракети TOW;
* протитанкові системи Javelin та AT-4;
* позашляховики HMMWV;
* стрілецька зброя та боєприпаси;
* гранати та навчальне обладнання;
* обладнання та боєприпаси для підриву;
* запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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