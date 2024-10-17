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АНАЛІТИКА

Австралія передасть Україні 49 танків M1A1 Abrams

 

Австралійський уряд ухвалив рішення передати Збройним Силам України більшу частину списаних танків M1A1 Abrams.

Сьогодні міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой (Pat Conroy) під час зустрічі представників країн НАТО повідомив, що хоча Австралія не є членом Альянсу, вона передасть свої танки Україні.

49 танків M1A1 Abrams увійдуть до пакета допомоги вартістю $164 млн, і така кількість техніки зробить Австралію лідером за кількістю наданих Абрамсів - нагадаємо, до цього 31 аналогічну машину передали США.

Важливо, що списання танків уже відбулося, але коли вони прибудуть в Україну, наразі невідомо.

Abrams - це основний бойовий танк третього покоління виробництва США. Танк названий на честь генерала Крейтона Абрамса (Creighton Abrams), колишнього начальника штабу Армії США і командувача збройними силами США у В'єтнамі з 1968 по 1972 рік. Abrams є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах.
За матеріалами: gagadget.com
 

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