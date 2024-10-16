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Україна офіційно закликала Міжнародну морську організацію направити в порти Одеси міжнародну моніторингову місію - Сибіга
16:15 16.10.2024 |
Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити в порти Одеси міжнародну моніторингову місію на тлі посиленого російського терору, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Забезпечення свободи мореплавства в Чорному морі є нашою спільною метою та одним з ключових пріоритетів президента України Володимира Зеленського. Сьогодні я можу повідомити, що на тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити в порти великої Одеси міжнародну моніторингову місію", - сказав він на пресконференції з міністрами закордонних справ країн Північно-Балтійської вісімки в Одесі.
Сибіга наголосив, що Росія обирає як цілі для ударів цивільні судна, зерносховища, термінали, що є ударом по економіці України й по глобальній продовольчій безпеці. "Росія ставить мільйони людей у світі під загрозу голоду", - додав міністр.
Він зазначив, що загалом за час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 російських атак проти портів, унаслідок яких ушкоджень зазнали більш ніж 300 об'єктів портової інфраструктури та 23 цивільні судна, знищено понад 100 тис. тонн агропродукції.
"Лише за останній місяць зазнали пошкоджень чотири судна, зокрема з вантажами зерна для Єгипту й кукурудзи для Італії, а також гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини", - нагадав Сибіга.
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