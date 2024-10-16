Зеленський представив українцям свій план перемоги. У ньому 5 пунктів і секретні додатки

Володимир Зеленський виступив перед Верховною Радою. Він публічно представив план, про який вперше згадав наприкінці серпня і який вже обговорив з деякими ключовими союзниками.

Виступ перед Радою - по суті звернення до українського народу з метою пояснити подальшу стратегію країни у війні.

Напередодні Зеленський провів дипломатичне турне. Спочатку він презентував план президенту США Джо Байдену, а потім обговорив його з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Офіційно всі пункти цієї ініціативи до сьогодні не розкривалися.

Частина з них залишиться засекреченою навіть після оприлюднення. Секретні додатки стосуються, зокрема, кількості зброї, яку партнери мають надати Україні.

Опоненти президента вже розкритикували його за те, що план оголошують після того, як його вже побачили західні партнери.

Тепер Зеленський вирушить на саміт ЄС ознайомлювати з планом європейських партнерів.

Він містить пʼять пунктів, що стосуються військової та економічної підтримки країни, а також дипломатичних кроків завершення війни.

Зміст плану перемоги Зеленського

Володимир Зеленський розпочав виступ словами: "Перемога дає можливість жити на своїй землі, за своїм законом і обирати своє майбутнє". Він уточнив, що майбутнє України повʼязане з ЄС та НАТО.

"План перемоги - це посилення наших позицій, і він залежить від партнерів, а не від Росії, адже Путін не шукає чесного миру", - вважає український президент.

Для партнерів допомога Україні - це спосіб зберегти справедливий світовий порядок, додав він.

План складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків. Перший пункт ⁠- геополітичний, другий і третій - військові, четвертий - економічний і пʼятий безпековий.

Чотири перших пункти потрібно реалізувати під час війни, пʼятий - післявоєнний.

Перший пункт - запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. За словами Зеленського, це стане "свідченням рішучості" і покаже Росії, що Путін програв геополітично світу.

Запрошення в НАТО також символізує для країни неминучість її євроінтеграції, наголосив Зеленський.

Другий пункт - це оборона.

Пункт включає продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території, ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та доступ до розвідданих партнерів.

За словами президента, мета цього пункту зокрема повернення війни на територію Росії, "щоби росіяни почали розуміти, що таке війна і розвертати ненависть в сторону Кремля".

Третій пункт плану - стримування.

Цей пункт має таємний додаток, який вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни в майбутньому.

"Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміє, яка це буде відповідь, вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками", - зазначив Зеленський.

Четвертий пункт - стратегічний економічний потенціал.

В Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали, уран, титан, літій, графіт та інші, ціною в трильйони доларів США, сказав президент.

За його словами, економічний потенціал України є однією з ключових "загарбницьких цілей Росії у війні".

Ресурси - це можливість економічного зростання українців і Євросоюзу. Це можливість партнерам працювати з Україною.

Київ пропонує підписати угоди з ЄС і США про спільний захист і інвестування в видобуток і використання цих ресурсів.

П'ятий пункт розрахований на післявоєнний час, він привертав найменше уваги в обговореннях.

Зеленський заявив, що після війни Україна матимемо один із "найдосвідченіших військових контингентів".

Це люди, які мають реальний досвід сучасної війни, успішний досвід застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО.

Зеленський припустив, що у разі згоди партнерів українські підрозділи зможуть замістити окремі військових контингенти армії США, дислоковані в Європі.

За словами українського президента, якщо почати втілювати цей план вже зараз, то війну може вдатися завершити не пізніше наступного року.

Аналіз кореспондента BBC Святослава Хоменко

"План перемоги" від Володимира Зеленського, як на мене, мав кілька цілей.

Перша - внутрішня. Українське суспільство давно не чуло добрих новин з фронтів, а темпи просування російської армії на Донбасі разом зі спробами росіян контратакувати в Курській області здатні якщо не довести до відчаю, то змусити міцно зажуритися будь-кого.

У цих обставинах слова верховного головнокомандувача про те, що Україна має план, як закінчити війну, та ще й "не пізніше наступного року" - дорогого коштують.

Слова Зеленського не були схожі на підготовку суспільства до "м'якої капітуляції". Недоброзичливці можуть зауважити, що у своїй промові український президент жодного разу не згадав ні про "вихід на кордони 1991 року", ні про "відновлення територіальної цілісності" - що може свідчити про готовність Києва до компромісів із цих питань.

З іншого боку, Зеленський робив відсилання до "формули світу" свого авторства, а в ній передбачається, що Україна вийде з війни у ​​своїх міжнародно визнаних кордонах.

Друга - прагматична. У четвертому пункті свого плану Володимир Зеленський надав західним партнерам список причин, з яких їм має бути вигідно допомагати Україні перемогти у нинішній війні.

І в цьому списку - не тільки ідеалістичні гасла про те, що підтримувати добро краще, ніж підтримувати зло (хоча не обійшлося і без натяків на них). Україна, нагадує Зеленський, це не лише житниця Європи, це джерело найцінніших у сучасному світі ресурсів - і для всіх буде вигідно, якщо ці ресурси використовуватимуться "колективним Заходом" (з вигодою для самої України, зрозуміло), ніж Росією та їхніми союзниками.

Умови та параметри цього використання, очевидно, містяться у закритому додатку до четвертого пункту, який зараз перебуває на вивченні партнерів Києва.

П'ятий пункт плану - у ту саму скарбничку. Якщо війна закінчиться, каже Зеленський, Україна матиме величезну армію, оснащену в тому числі й найсучаснішим озброєнням, і в умовах умовно мирного часу могла б стати гарантом, донором безпеки для країн як мінімум свого регіону.

А пряма пропозиція замістити українськими контингентами окремі підрозділи армії США, що нині дислоковані в Європі, - це прямий пас американським республіканцям: адже це їхній кандидат у президенти Джей Ді Венс вже описував подібну схему.

Зрештою, третя мета плану Зеленського - конкретна, і мені вона видається найцікавішою.

Що саме партнери Києва мають зробити для того, щоб зробити перемогу України реальнішою? Відповідаючи на це запитання, Зеленський озвучив кілька тез, із якими він постійно звертається до Заходу.

Запрошення до НАТО, дозвіл на удари по військових цілях у глибині російської території, участь західних (насамперед, польських та румунських) сил ППО у відображенні російських атак з повітря, інвестиції в український ОПК - все це від українського президента вже чули і наскільки можна судити, ці пропозиції постійно обговорюються.

Що за словами Зеленського було нового - третій пункт його плану: пропозиція "розмістити на своїй землі комплексний неядерний пакет стримування".

І хоча Зеленський не конкретизував цей пункт (що не дивно: така конкретизація міститься у закритому додатку до цього пункту) - складно прочитати його інакше як запрошення до Заходу (або простіше - до США) розмістити на українській території свої військові бази.

По суті, надати Україні гарантії безпеки шляхом фізичної присутності військовослужбовців західних країн "на землі". Про те, що саме така присутність часом означає для їхньої країни більше, ніж будь-які підписані угоди про безпеку, часто говорять польські профільні експерти (ми нещодавно писали про це). Зараз, дуже схоже, піти цим шляхом намагається Україна.

Питання тепер тільки в тому, якою саме на ці пропозиції буде відповідь Києву на Заході. І чи варто чекати від тих самих Штатів будь-яких різких рухів у ті три тижні, які залишилися до критично важливих президентських виборів у цій країні.

Реакція Заходу на план Зеленського

За словами Зеленського, партнери України, яким уже був представлений план, поставилися до нього "практично й уважно". Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки, додав він.

Головні питання, на які Київ очікує реакції від союзників, - це надання далекобійної зброї та зрушення з місця процесу вступу в НАТО.

Але по жодному з цих питань чіткої відповіді немає.

Кілька днів тому керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону розповів, що Україна чекає реакції країн-партнерів.

"Ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків", - заявив Єрмак.

Після зустрічі з президентом США українська сторона заявляла, що у Штатах план зустріли конструктивно. Військова частина плану начебто не викликала серйозних зауважень, але політична потребує окремого обговорення.

Як відреагували у Кремлі

У Росії вже прокоментували план українського президента.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення миру Київ має "усвідомити причини, що призвели до конфлікту, а справжнім мирним планом для України буде усвідомлення безперспективності політики, яку вони проводять".

План перемоги і формула миру - у чому різниця

Джерела BBC Україна у владі пояснювали, що новий документ не замінює формули миру Зеленського, а є "планом заходів з виконання формули миру".

Українська формула миру стосується тривалого проміжку часу, а план перемоги - це бачення того, що західні партнери можуть зробити для того, щоб Україна вистояла у війні проти Росії, пояснював політолог Володимир Фесенко.

На брифінгу 20 вересня сам Зеленський сказав: "План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює".

За даними ВВС, план Офіс президента готував у секретності, без участі уряду та експертів. Мета - зберегти інтригу за прикладом Курської операції, щоб досягти ефекту несподіванки.

Час від часу в публічному просторі з'являлася інформація про "мирні плани" західних партнерів, які пропонували умови, що не задовольняють українську сторону.

Для того, аби країні не почали нав'язувати подібні ініціативи, Володимир Зеленський вирішив розробити і представити союзникам cвій план.

В Офісі президента також повідомили, що до кінця жовтня Україна планує провести тематичні конференції за кожним пунктом формули миру Зеленського, щоби на початку листопада скласти загальний план.

До кінця 2024 року Україна сподівається провести другий саміт миру, на якому Київ планує представити план, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. На цей саміт планують запросити Росію.