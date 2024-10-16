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Україна хоче отримати запрошення в НАТО до кінця терміну Байдена – посол
13:27 16.10.2024 |
Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО до того, як Джо Байден залишить Білий дім, стверджуючи, що це було б гідною спадщиною для президента США.
Про це сказала Наталія Галібаренко, посол України в НАТО, в інтерв'ю агентству Reuters, передає "Європейська правда".
"Наша ідея полягає в тому, що надання Україні запрошення в цей момент є політичним сигналом", - зазначила посол.
"Ми щиро віримо, що це може стати частиною спадщини (нинішньої) американської адміністрації", - заявила Галібаренко.
Президентські вибори в США наступного місяця створюють значну невизначеність для України, оскільки Вашингтон є найбільшим постачальником військової допомоги Києву.
Хоча віцепрезидентка і кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс заявила про подальшу підтримку України, вона не уточнила рівень цієї підтримки. Експрезидент-республіканець Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на питання про те, як він буде поводити себе у контексті російсько-української війни.
Президент України Володимир Зеленський в останні тижні чітко дав зрозуміти, що розглядає якнайшвидше запрошення до НАТО як частину свого "плану перемоги".
В інтерв'ю Галібаренко детально зупинилася на обґрунтуванні наполегливості Києва. Вона стверджує, що запрошення усунуло б головне яблуко розбрату між Києвом і Москвою.
Москва посилається на потенційне членство України в НАТО для виправдання війни, в той час як Україна наполягає на необхідності вступу до альянсу для захисту від будь-якої майбутньої російської агресії.
"Якщо ми скажемо, що запрошення є, то для Російської Федерації це буде як остаточний вирок - все, більше не можна піднімати ставки, використовуючи цю тему", - сказала Галібаренко.
За словами Галібаренко, Київ не наполягає на негайному початку переговорів про членство, але офіційне запрошення зараз було б потужним сигналом.
На запитання, коли Україна хотіла б отримати запрошення, вона відповіла: "Чим швидше, тим краще".
Нагадаємо, раніше Зеленський представив "план перемоги" президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, після чого здійснив турне Європою та поділився планом із лідерами Франції, Італії та Великої Британії.
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