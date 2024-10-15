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АНАЛІТИКА

Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті ЄС

 

Глава Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського на саміт ЄС. Він відбудеться 17 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна про це Шарль Мішель написав у соцмережі Х.

За словами глави Євроради, Зеленський на саміті представить план перемоги України у війні з Росією.

"Я запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України та представити свій план перемоги", - написав Мішель.

План перемоги Зеленського

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна розробила план перемоги, щоб змусити Росію піти на переговори для завершення війни.

Поки що повний зміст плану перемоги невідомий. Його бачили лише декілька європейських лідерів, а першим - президент США Джо Байден.

Однак, як очікується, Зеленський представить таку ініціативу під час свого виступу у Верховній Раді, який відбудеться у середу, 16 жовтня.

Більш детально про план перемоги - у матеріалі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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