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У G7 привітали призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міноборони
Посли країн "Групи семи" привітали рішення про призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міністерства оборони України.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява з'явилася у спільному X (Twitter) послів G7.
Посли зазначили, що вітають призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міноборони - Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.
"Цей важливий крок полегшить їм доступ до міжнародної експертизи та підвищить прозорість", - зазначили у заяві.
Нагадаємо, у вересні міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани об'єднати Агенцію оборонних закупівель і Державного оператора тилу, пояснивши це "стандартами НАТО", проте згодом анонсував створення наглядових рад для обох агентств "найближчим часом".
Представництво НАТО в Україні висловило сподівання, що два закупівельних агентства і надалі залишаться окремими, та привітало обіцянку почати створення їхніх наглядових рад.
11 жовтня у Міноборони повідомили про завершення створення наглядових рад та опублікували список членів.
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