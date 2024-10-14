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АНАЛІТИКА

Гендиректор «ДОТ»: Закупівлі дронів для ЗСУ мають намір завести в DOT-Chain, це буде як «електронний супермаркет», де покупці - бригади

 

Закупівлі дронів та іншої техніки для ЗСУ хочуть завести в інноваційну IT-систему для управління тиловими потребами Збройних сил України DOT-Chain, повідомив генеральний директор державного підприємства "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов.

"Але вже є запит і навіть політичне рішення про те, щоб завести в DOT-Chain управління закупівлями і постачанням дронів, інших систем БПЛА, РЕБ/РЕРР і наземних роботизованих комплексів", - сказав Жумаділов в інтерв'ю hromadske.

За його словами, Державний оператор тилу запропонував концепцію, як необхідно перебудувати процеси в системі закупівель БПЛА та інших подібних виробів.

"Ми пропонуємо дивитися на бригади як на власників своїх бюджетів. Щоб вони ними розпоряджалися, враховуючи, які дрони їм потрібні. Усі ці дрони увійдуть в електронну систему з певними цінниками, тобто це буде як супермаркет, а бригада - як покупці, які замовляють той чи інший виріб", - розповів Жумаділов.

Це також означає зміни для виробників - їхні поставки залежатимуть від того, чи будуть заявки від бригад, що має стимулювати їх конкурувати не тільки ціною, а й рівнем свого сервісу, технічною підтримкою тощо.

У разі якщо всі заявки від ЗСУ виконані і буде або надлишковий обсяг, або матимуть додаткові потужності на виробництво своїх виробів - ці додаткові обсяги можуть бути експортовані. Це має відбуватися за рішенням Міноборони або якогось колегіального органу, зазначив Жумаділов.

Як повідомлялося, 11 вересня Державний оператор тилу (ДОТ) презентував інноваційну IT-систему для управління тиловими потребами Збройних сил України DOT-Chain.

Нова IT-система DOT-Chain перевела в цифровий обіг паперові документи для оптимізації роботи військових, що суттєво зменшує обсяг роботи начпродів. Також і спрощує процес оплати за товари. Як зазначили в ДОТ, він буде вчетверо швидшим, адже видаткові накладні одразу ж довантажуються в систему, а ДОТ, маючи підписи від військової частини та постачальника, може одразу оплатити відвантаження.

Наразі функціонал DOT-Chain поширюється на харчування.

Державний оператор тилу - закупівельна агенція при Міністерстві оборони України, що забезпечує тилові потреби Збройних сил України: харчування, речове майно, паливно-мастильні матеріали.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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