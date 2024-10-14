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АНАЛІТИКА

Росія обстріляла порт в Одесі: пошкоджені два судна, загинула людина

 

У понеділок, 14 жовтня, Росія обстріляла Одеський порт. Унаслідок атаки одна людина загинула, вісім постраждали. Пошкоджено два вантажні судна, повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Одне з суден - суховантаж Optima під прапором Палау - постраждало вже вдруге. Тиждень тому це судно вже було пошкоджене внаслідок ракетного удару. Тоді постраждали іноземці - члени екіпажу.

Інше пошкоджене судно - NS Moon під прапором Белізу.

Крім того, під час атаки був пошкоджений склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

"Цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку Росія вкотре ставить під загрозу, нівелюючи всі норми міжнародного права", - прокоментував Кулеба.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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