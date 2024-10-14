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АНАЛІТИКА

Україна виграє $130 млн на рік від зниження МВФ комісій

12:25 14.10.2024 |

Економіка

 

Річні витрати України за користування ресурсами Міжнародного валютного фонду (МВФ) зменшаться на $130 млн завдяки рішенню Фонду про зниження рівня комісій, вважає заступник виконавчого директора МВФ, представник України Владислав Рашкован.

"Рада директорів МВФ ухвалила рішення про зменшення рівня своїх комісій (charges, surcharges і commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, що розвиваються і мають програми фінансування від Фонду. У середньому розмір комісій зменшується на 36%, що знизить доходи МВФ приблизно на $1,2 млрд/рік", - написав він у фейсбуці у понеділок.

За словами Рашкована, це рішення також чинить позитивний вплив для України: загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ скоротяться десь на $130 млн, а з огляду на майбутні транші МВФ за наявною програмою, ефект на наступні п'ять років - $650-700 млн.

"Непогано, зокрема тому, що витрати для України зменшуються на рівні 38-39%, тобто більше, ніж для інших країн", - пояснив він.

Крім того, Рашкован наголосив, що ці комісії та збори було зменшено тільки для країн, що розвиваються, оскільки вартість ресурсів для найбідніших країн формується по-іншому.

Саме рішення, за його словами, ухвалити було непросто, зокрема тому, що Фонд - це організація, яка побудована на консенсусі, і в такому питанні, як комісії, чітко проявилися різні інтереси двох основних груп країн-членів - країн-донорів і країн-боржників.

"Далі ключові економіки світу (і їхні центробанки) впоралися з інфляцією, тож центробанки розпочали цикл зниження ключових ставок, тому і базова ставка кредитування дуже скоро почне швидко знижуватися з максимумів, на яких вона була в останній рік. Це ще додатково знизить вартість ресурсів МВФ для України", - підсумував Рашкован.

Згідно з інформацією на сайті МВФ, 11 жовтня було ухвалено рішення про зменшення маржі за відсотковою ставкою SDR від 100 базисних пунктів до 60 б. п., збільшення порога, за якого застосовують надбавки на основі рівня, зі 187,5% від квоти до 300%.

Крім цього, було ухвалено рішення знизити ставку надбавок на основі часу зі 100 б.п. до 75 б.п., збільшити поріг для комісій за зобов'язання до 200% від квоти щорічно та 600% кумулятивно з поточних 115% і 575% відповідно.

Зазначається, що очікувана кількість країн, що підлягають надбавкам у 2026 фінансовому році, скоротиться з 20 до 13.

Затверджений пакет змін набуде чинності 1 листопада 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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