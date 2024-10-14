Рівень довіри до Зеленського стабілізувався на рівні 59% - КМІС

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського не змінився з травня поточного року, наразі 59% українців довіряють главі держави, 37% - не довіряють, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 20 вересня до 3 жовтня.

"Після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє). Після вторгнення рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року - до 64%, до травня 2024 року - до 59%. Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники практично не змінилися", - ідеться в пресрелізі до результатів дослідження.

У всіх регіонах України ситуація досить схожа й баланс довіри-недовіри позитивний. Дещо вирізняється на тлі інших схід країни, де 51% довіряє і 45% не довіряють Зеленському. В інших регіонах довіряють дещо більше - 58-62% проти 35-38%, які не довіряють главі держави.

У КМІС також зазначають, що згідно із цим самим опитуванням 54% українців уважають, що Захід хоче прийнятного для України результату, а 38%, навпаки, вважали, що Захід втомився від України й тисне на неї задля укладення несправедливого миру. Водночас більше довіряють Зеленському ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України (69% серед них довіряють президенту), проти 29% тих, хто не довіряє. Серед тих, хто вважає інакше, і тих, хто не зміг визначитися із відповіддю на це запитання, 50% і 47% відповідно довіряють президенту, не довіряють - 48% і 42% відповідно.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2004 респондентів віком 18 років і старше. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, та 1,3% для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати зберігають високу репрезентативність.