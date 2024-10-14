Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: «Рамштайн» на рівні лідерів не збереться під час найближчого візиту Байдена

 

Засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на рівні лідерів країн не відбудеться під час найближчого візиту президента США Джо Байдена до Німеччини.

Про це йдеться у публікації ZDF, інформує "Європейська правда".

Згідно з оприлюдненою інформацією, президент США Джо Байден планує у четвер прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".

При цьому, як зазначено, програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем - п'ятницею, 18 жовтня.

Як зазначає телеканал, це означає, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде.

Водночас підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Телеканал також повідомив, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, оголосив канцлер Олаф Шольц на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.

Як зазначив журналіст ZDF Ельмар Тевессен, подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.

Як відомо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні - формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Відео на тему:
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8478  0,04 0,10 41,5057  0,01 0,01
EUR 44,8804  0,06 0,14 45,6017  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2025  0,00 0,01 41,2175  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес