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ЗМІ: «Рамштайн» на рівні лідерів не збереться під час найближчого візиту Байдена
08:33 14.10.2024 |
Засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на рівні лідерів країн не відбудеться під час найближчого візиту президента США Джо Байдена до Німеччини.
Про це йдеться у публікації ZDF, інформує "Європейська правда".
Згідно з оприлюдненою інформацією, президент США Джо Байден планує у четвер прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".
При цьому, як зазначено, програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем - п'ятницею, 18 жовтня.
Як зазначає телеканал, це означає, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде.
Водночас підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.
Телеканал також повідомив, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, оголосив канцлер Олаф Шольц на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.
Як зазначив журналіст ZDF Ельмар Тевессен, подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.
Як відомо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні - формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.
Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.
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