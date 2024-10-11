Німеччина з трьома союзниками готує для України пакет зброї на 1,4 млрд євро

Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро, який планують надати до кінця 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед переговорами з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

Канцлер нагадав, що ФРН - на другому місці за обсягами наданої Україні військової допомоги та активно допомагає посилювати ППО.

"До кінця року за підтримки наших партнерів - Бельгії, Данії, Норвегії - ми поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро. Він включає також ППО - IRIS-T, Skynex, "Гепарди", гаубиці, самохідні артилерійські установки, бронемашини, бойові дрони, РЛС, боєприпаси", - повідомив Шольц.

Він додав, що Німеччина закладає у бюджет на наступний рік 4 млрд євро на пряму двосторонню допомогу.

Крім того, Шольц нагадав, що країни G7 і Євросоюз готують багаторічний кредит для України на 50 млрд доларів, який будуть гасити з доходів від заморожених російських активів. Канцлер висловив впевненість, що Україна може розраховувати на нього.

Нагадаємо, на початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України.

На початку жовтня у Міноборони Німеччини розкрили, що ФРН нещодавно передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.