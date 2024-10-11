Фінансові новини
- |
- 11.10.24
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина з трьома союзниками готує для України пакет зброї на 1,4 млрд євро
18:06 11.10.2024 |
Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро, який планують надати до кінця 2024 року.
Як пише "Європейська правда", про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед переговорами з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.
Канцлер нагадав, що ФРН - на другому місці за обсягами наданої Україні військової допомоги та активно допомагає посилювати ППО.
"До кінця року за підтримки наших партнерів - Бельгії, Данії, Норвегії - ми поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро. Він включає також ППО - IRIS-T, Skynex, "Гепарди", гаубиці, самохідні артилерійські установки, бронемашини, бойові дрони, РЛС, боєприпаси", - повідомив Шольц.
Він додав, що Німеччина закладає у бюджет на наступний рік 4 млрд євро на пряму двосторонню допомогу.
Крім того, Шольц нагадав, що країни G7 і Євросоюз готують багаторічний кредит для України на 50 млрд доларів, який будуть гасити з доходів від заморожених російських активів. Канцлер висловив впевненість, що Україна може розраховувати на нього.
Нагадаємо, на початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України.
На початку жовтня у Міноборони Німеччини розкрили, що ФРН нещодавно передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк подав до Ради законопроєкти про перейменування копійок у шаги
|Більшість контрабандистів зі списку Зеленського вивели з-під санкцій
|«Пільг на крипту не буде»: Гетманцев анонсував оподаткування криптовалюти на початку наступного року
|Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом – депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада підтримала виключення Одарченка та Дмитрука зі складу Комітетів
|Рада ухвалила збільшення податків, але зі змінами
|На час аудиту критичних підприємств бронювання працівників не призупинятимуть, - Міноборони
|Рада ЄС домовилась про €35 млрд для України у рамках кредиту G7 із залученням росактивів
|Україна уразила базу зберігання «шахедів» у РФ - генштаб ЗСУ
|РФ вдарила балістикою по Одеській області: ушкоджено цивільне судно, є жертви
Бізнес
|TikTok має українськомовних модераторів, які працюють з Європи, – топменеджер
|Renault і Stellantis можуть об'єднатись у новий альянс і створити автомобільний Airbus: подробиці
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel