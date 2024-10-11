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Нацбанк подав до Ради законопроєкти про перейменування копійок у шаги
Національний банк розробив та подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України з "копійки" на "шаг".
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
"Національний банк звертається з проханням підтримати ініціативу НБУ з відновлення історичної справедливості у сфері грошового обігу та зміни назви української розмінної монети з "копійка" на питомо українську - "шагˮ, - йдеться у листі регулятора до голови ВР Руслана Стефанчука.
Зазначається, що Нацбанк вважає дерусифікацію та декомунізацію в монетарній сфері обов'язковою умовою для ствердження української грошової одиниці як невід'ємного атрибуту суверенної держави та сучасної української нації.
Ухвалення відповідних законопроєктів не передбачає додаткових витрат. При цьому уже відкарбовані монети спеціально не вилучатимуть, вони будуть перебувати в обігу разом з новими шагами.
Наступного року Нацбанк планує відкарбувати 20 мільйонів монет.
Як повідомлялося, Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.
Експерти та історики підтримують зміни. Зокрема, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Андрій Бойко-Гагарін зазначає, що "шаг" для позначення дрібної монети є суто українською назвою для дрібних монет, тому її повернення до сучасного грошового обігу - логічне та науково обґрунтоване.
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