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Більшість контрабандистів зі списку Зеленського вивели з-під санкцій
12:29 11.10.2024 |
У 2024 році санкції подовжили лише двом контрабандистам, решта ж одинадцять автоматично з-під санкції вийшли.
Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
За словами СБУ, протягом трьох років уповноважені державні органи відповідно до їх компетенцій здійснювали моніторинг ефективності санкцій. У квітні 2024-го дія санкцій була пролонгована стосовно окремих осіб, які продовжують створювати реальні та/або потенційні загрози національним інтересам.
Вони також додали, що СБУ та надалі здійснює необхідні контррозвідувальні заходи та в разі виникнення нових загроз державній безпеці ініціюватиме запровадження обмежувальних заходів.
Серед тих хто більше не в санкційному списку є галицький контрабандист Володимир Полуситок, одеський експерт із взуття та текстилю Денис Амінєв, мукачівський сигаретний експерт Едуард Кукоба (для своїх - "Коба"), поціновувач електроніки з Одещини Михайло Грібанов і колишній голова столичної митниці, а нині скромний любитель добрив і квітів Юрій Дворак.
Повідомляється, що Сєяр Куршутов був першим номером санкційного списку з указу №169 2021 року. Його в окремих колах називали"другом усіх друзів", людиною, яка знає, з ким і як домовитися, аби налагодити і підтримувати процеси.
Начебто в 2024 році його умови такі: 25 днів Куршутов працює на державу, а п'ять - на себе. Але насправді цікавою є згадана робота на державу.
"Це ключ до розуміння того, в яке болото нас прагне занурити Банкова", - зазначають в виданні.
Окрім списку фізосіб, санкційний указ містив і перелік пов'язаних із контрабандними схемами юросіб. З-під санкцій випали близько семи десятків цих компаній.
Переважна більшість з них, попри три роки обмежень, не збанкрутували, працюють, мають цікавих директорів і контрагентів, а бізнес ведуть.
У одних неозброєним оком зчитується спроба уникнути податкового постаудиту, інші очевидно унеможливили вручення протоколу про порушення митних правил, а відтак, стягнення штрафу, а треті взагалі ні з ким, крім фірм-одноденок, діла не мають. І для таких відкриттів не потрібні якісь фокуси контррозвідки - все у відкритому доступі, аби бажання було.
В повідомленні зазначають, що зупинка контрабанди на кілька місяців - це гарантоване падіння тільки митних надходжень щонайменше на 60%. Тобто держбюджет - заручник контрабанди.
Зазначається, що санкції 2021 року на перший час суттєво скоротили контрабандні потоки, а самим контрабандистам завдали клопоту. Проте ефект був би сильнішим, якби замість санкційних списків вони та їхні співучасники з органів опинялися на лаві підсудних.
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