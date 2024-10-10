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ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
14:28 10.10.2024 |
Європейський Союз відреагував на збільшення ударів РФ по цивільних кораблях, які перевозять українське зерно, закликавши зацікавлені країни тиснути на Москву з вимогою припинити ці дії.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву зачитав на щоденному брифінгу в Брюсселі речник ЄС Петер Стано.
Він звернув увагу, що в останні дні Росія збільшила атаки на цивільні судна, що перевозять українське зерно у Чорному морі.
Зокрема, перерахував він, вчора балістичними ракетами були вражені два кораблі, один з Панами, другий - з Палау, кілька днів тому було атаковане судно з Сент-Кітс і Невіс, минулого місяця Росія бомбардувала корабель з зерном для Єгипту, а перед цим - судно з Туреччини.
"Все це країни, які Путін називає дружніми", - зазначив Стано.
За його словами, всі ці дії відбуваються на додачу до того, що Росія продовжує знищувати українські зерносховища і портову інфраструктуру під час щоденних атак, і продовжує викрадати українське зерно.
"Всі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути припинені негайно. Це доводить, що Росія налаштована і далі робити їжу свою зброєю, наражаючи на ризик мільйони людей не в Україні чи Європі - а вразливих людей в Азії та Африці.
І це путінська відповідь тим, хто каже, що мир з Путіним можливий", - наголосив речник ЄС.
За його словами, ЄС закликає всі країни світу засудити російські атаки на свободу навігації та глобальну продовольчу безпеку.
"Також ми закликаємо їх звернутися до Росії і тиснути на неї з метою негайно припинити ці атаки і її незаконну агресію проти України", - сказав він.
Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Повідомлялося, що постраждало цивільне судно під прапором Панами.
Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих, пізніше число жертв зросло до семи.
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