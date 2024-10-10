Рада ухвалила збільшення податків, але зі змінами

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 247 народних обранців.

Железняк повідомляє, що Рада не стала підвищувати військовий збір для військових. Він залишився 1,5%.

Також Рада не підтримала правки, які фактично скасовують статус податкового агента із нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу (міни) між фізособами.

Підвищення податків включає такі зміни:

* З 1 жовтня 2024 року військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб (включаючи тих, хто працює в режимі "Дія.Сіті") зросте з 1,5% до 5%. Це означає, що доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно.

* З 1 січня 2025 року військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) також збільшиться з 1,5% до 5%.

* Для ФОПів 1, 2 та 4 груп введуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. З жовтня 2024 року це становитиме 800 грн на місяць.

* ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.

* Для банків знову введуть підвищений податок на прибуток за ставкою 50% за 2024 рік. Оскільки банки вже сплатили податки за старою ставкою, новий податок діятиме ретроспективно.

* З 1 січня 2025 року для небанківських установ (крім страхових компаній) податок на прибуток збільшиться з 18% до 25%.

* Для автозаправних станцій (АЗС) запровадять щомісячні авансові внески з податку на прибуток: 30, 45 або 60 тисяч грн за кожну станцію, залежно від її типу. Сума переплат не буде врахована для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.

* Для обмінних пунктів запровадять авансовий внесок з податку на прибуток: 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч, і 200 євро для інших населених пунктів.

* Мінімальний податок на землю (МПЗ) у розмірі 700 грн і 1400 грн за гектар.

* Щомісячна звітність щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ почнеться з 1 січня 2025 року. Це потрібно для впровадження "економічного бронювання".

* Доходи від "національного кешбеку" не оподатковуватимуть ПДФО у 2024-2025 роках.

* Рента на видобуток гірських порід для щебеню, граніту та піску - не менше 5 доларів за тонну.