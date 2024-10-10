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АНАЛІТИКА

На час аудиту критичних підприємств бронювання працівників не призупинятимуть, - Міноборони

 

До 15 листопада в Україні мають провести аудит критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. Призупинятися бронювання працівників на цей час не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка Суспільному.

До комісії, яка проводитиме аудит, мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Він заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

Рішення про проведення перевірки ухвалили, за словами чиновника, після різкого збільшення кількості заброньованих. "Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців - зростання вдвічі", - сказав Гаврилюк.

Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, агентство The Page опублікувало витяг з протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. В ньому йдеться про те, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації, і з цією ідеєю погодився уряд.

Окрім цього, уряд доручив Міноборони та Мінекономіки до наступного засідання розробити проект рішення, яке б передбачало зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень критеріїв, які визначають, які підприємства, установи чи організації є критично важливими. Поки ці критерії не будуть діяти, бронювання проводитись не буде, повідомило агентство.

Джерело РБК-Україна в Кабміні підтвердило правдивість цієї інформації. Ініціатором цього рішення, за словами джерела, виступало Міноборони, яке хоче перевірити, кого та за яких підстав забронювали від мобілізації за час війни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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