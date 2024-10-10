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Україна уразила базу зберігання «шахедів» у РФ - генштаб ЗСУ
23:17 09.10.2024 |
Сили оборони України уразили в середу, 9 жовтня, російську базу зберігання ударних безпілотників типу Shahed на Кубані, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).
"Сьогодні ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ", - ідеться у повідомленні.
За даними генштабу, там зберігалося близько 400 ударних дронів. "За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкту спостерігалася вторинна детонація. Знищення бази зберігання БпЛА "шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст і сіл", - ідеться в повідомленні.
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