Україна уразила базу зберігання «шахедів» у РФ - генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили в середу, 9 жовтня, російську базу зберігання ударних безпілотників типу Shahed на Кубані, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"Сьогодні ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ", - ідеться у повідомленні.

За даними генштабу, там зберігалося близько 400 ударних дронів. "За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкту спостерігалася вторинна детонація. Знищення бази зберігання БпЛА "шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст і сіл", - ідеться в повідомленні.



