Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ вдарила балістикою по Одеській області: ушкоджено цивільне судно, є жертви

РФ вдарила балістикою по Одеській області: ушкоджено цивільне судно, є жертви

 

Російська армія в черговий раз завдала балістичного удару по Одеській області. Відомо про п'ять загиблих та дев'ятеро поранених.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

За його словами, росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. В результаті цього загинули п'ять осіб, ще дев'ять постраждали. Всі постраждалі - українці. Наразі їм надається медична допомога, п'ятеро перебувають у важкому стані.

Також під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами - контейнеровоз "Shui Spirit". Варто зауважити, що це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні.

"Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору - достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин", - написав Кулеба.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що кількість загиблих зросла до шести осіб. За його словами, вісім осіб зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані.

"Це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Підступний ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру. Правоохоронні органи документують черговий злочин росіян", - написав Кіпер.

Обстріли портів Одеси

Раніше ми писали, що у ніч проти 6 жовтня російська армія обстріляла Одесу дронами та балістикою. Тоді під час атаки було пошкоджено цивільний корабель.

А 20 вересня росіяни завдали ракетного удару по Одесі, то в результаті атаки було пошкоджено припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1934
  0,0178
 0,04
EUR
 1
 45,1274
  0,1163
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8676  0,04 0,10 41,4900  0,01 0,03
EUR 45,0686  0,04 0,08 45,7262  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,03 0,06 41,2150  0,03 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес