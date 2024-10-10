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Бронювання від мобілізації можуть призупинити
Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання можуть поставити на паузу до 15 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Кабміні.
Сьогодні агентство The Page опублікувало витяг з протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. В ньому йдеться про те, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації, і з цією ідеєю погодився уряд.
Окрім цього, уряд доручив Міноборони та Мінекономіки до наступного засідання розробити проект рішення, яке б передбачало зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень критеріїв, які визначають, які підприємства, установи чи організації є критично важливими. Поки ці критерії не будуть діяти, бронювання проводитись не буде.
Також уряд хоче, щоб проект рішення передбачав анулювання відстрочок від мобілізації, якщо буде встановлено, що бронювання було необґрунтованим.
Джерело РБК-Україна в Кабміні підтвердило правдивість цієї інформації. Ініціатором цього рішення, за словами джерела, виступало Міноборони, яке хоче перевірити, кого та за яких підстав забронювали від мобілізації за час війни.
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