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АНАЛІТИКА

У Німеччині заявили про нові постачання IRIS-T до України

 

Впродовж минулого тижня Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.

Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України у Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю RND, передає "Європейська правда".

За словами Фройдінга, Німеччина продовжує надавати Україні допомогу на високому рівні.

"Лише минулого тижня ми передали дві системи протиповітряної оборони Iris-T SLM і SLS", - акцентував він та зазначив, що країна планує поставити до кінця року ще дві системи ППО.

Німецький генерал запевнив, що також продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

Зауважимо, що 20 серпня в уряді Німеччини заявили, що планують до кінця року поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.

У коментарі для Bloomberg він уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності.

 

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