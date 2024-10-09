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У Німеччині заявили про нові постачання IRIS-T до України
17:08 09.10.2024 |
Впродовж минулого тижня Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.
Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України у Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю RND, передає "Європейська правда".
За словами Фройдінга, Німеччина продовжує надавати Україні допомогу на високому рівні.
"Лише минулого тижня ми передали дві системи протиповітряної оборони Iris-T SLM і SLS", - акцентував він та зазначив, що країна планує поставити до кінця року ще дві системи ППО.
Німецький генерал запевнив, що також продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.
Зауважимо, що 20 серпня в уряді Німеччини заявили, що планують до кінця року поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.
На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.
У коментарі для Bloomberg він уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності.
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