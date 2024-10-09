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АНАЛІТИКА

Німеччина планує виділити Україні додаткові 1,4 млрд євро допомоги

 

Міністерство оборони Німеччини анонсувало подальшу масштабну підтримку України. Бундестаг затвердив додаткові 400 млн євро на 2024 рік, що дасть змогу реалізувати 50 проєктів на загальну суму 1,4 млрд євро.

Про це заявив начальник спеціального штабу в Україні генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

"Щойно німецький парламент виділив нам додатково 400 мільйонів євро тільки на 2024 рік, що дасть нам змогу реалізувати цього року загалом 50 проєктів на загальну суму 1,4 мільярда євро", - заявив він.

Фройдінг наголосив на постачанні систем протиповітряної оборони, танків і артилерійських боєприпасів. Він також підкреслив поліпшення ситуації з боєприпасами.

За його словами, артилерійська перевага Росії скоротилася з 8:1 навесні до 3:1 на поточний момент.

Допомога Україні від Німеччини

У серпні німецьке видання FAS повідомило, що за вказівкою канцлера Олафа Шольца, нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. На 2024 рік уже виділено близько 8 мільярдів євро для військової підтримки України, а бюджет на 2025 рік у розмірі 4 мільярди євро вже повністю розподілено.

У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що уряд зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.

19 вересня Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні, що включає різноманітне озброєння та обладнання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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