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АНАЛІТИКА

Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб

 

У вересні війська Російської Федерації 250 разів застосували сили хімічних боєприпасів проти Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що з початком широкомасштабного вторгнення Росії та станом на 24 вересня 2024 року з боку ворога зафіксовано 4228 застосувань боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Зокрема, йдеться про боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни.

Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

РФ продовжує грубо порушувати правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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