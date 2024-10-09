Фінансові новини
- |
- 09.10.24
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб
09:47 09.10.2024 |
У вересні війська Російської Федерації 250 разів застосували сили хімічних боєприпасів проти Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що з початком широкомасштабного вторгнення Росії та станом на 24 вересня 2024 року з боку ворога зафіксовано 4228 застосувань боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.
Зокрема, йдеться про боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни.
Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.
РФ продовжує грубо порушувати правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна уразила у Росії склад з боєприпасами КНДР - Генштаб
|Власник Vodafone приватизує ОГХК за 3,9 млрд грн
|Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб
|Угорщина не розблокує кредит у $50 млрд за рахунок росактивів до виборів у США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна має отримати €35 мільярдів нового кредиту ЄС до кінця року - Єврокомісія
|Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року
|Росія атакує ракетами український морський коридор: Друге судно отримало пошкодження за два дні
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
|Норвегія збільшить програму підтримки для України майже вдвічі – до $13 мільярдів
|Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб - Шмигаль
Бізнес
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми
|Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях