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АНАЛІТИКА

Угорщина не розблокує кредит у $50 млрд за рахунок росактивів до виборів у США

 

Угорщина вирішила не схвалювати рішення ЄС, яке дозволить розблокувати надання Україні кредиту в 50 млрд євро за рахунок заморожених російських активів, до проведення президентських виборів у США.

Про це журналістам у вівторок, 8 жовтня, заявив угорський міністр фінансів Міхай Варга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

За словами Варги, два кандидати у президенти США - Камала Гарріс і Дональд Трамп - відстоюють протилежні підходи до врегулювання війни Росії проти України: "у напрямку до миру і продовження війни".

Тому, додав угорський міністр, ЄС повинен будувати наступні кроки залежно від того, кого оберуть американці.

"Ми вважаємо, що це питання - продовження російських санкцій (проти росактивів. - Ред.) - має бути вирішене після виборів у США. Такою є позиція Угорщини... Ми повинні побачити, в якому напрямку рухається майбутня адміністрація США в цьому питанні", - додав він.

Нагадаємо, йдеться про план кредиту для України обсягом 50 млрд доларів, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів - тому для Києва це буде фактично позика без необхідності повернення.

У межах плану ЄС має надати 35 млрд євро, але це потребує зміни санкційного механізму, який передбачає замороження росактивів на території Євросоюзу.

Саме стосовно того, як саме має бути оформлене це продовження - безстроково чи, наприклад, на довші періоди, ніж стандартні пів року - й точились суперечки в Брюсселі.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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