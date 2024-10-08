Глава Concorde Capital Мазепа звертається за підтримкою до бізнесу у протистоянні з генпрокурором

Засновник та голова інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, затримання та арешт якого правоохоронцями на початку цього року викликали великий резонанс, ініціює публічний діалог щодо дій Генерального прокурора України Андрія Костіна та звертається за підтримкою до лідерів українського бізнесу.

"Замість того, щоб згідно з вимогами закону завершити розслідування та передати справу до суду до кінця листопада, за командою Генерального прокурора України Андрія Костіна слідчі вирішили подати запити щодо мене щодо міжнародної правової допомоги до правоохоронних органів шести держав", - написав він на фейсбук-сторінці у вівторок .

Мазепа уточнив, що 28 серпня 2024 року спливали терміни досудового розслідування у кримінальному провадженні проти нього як засновника інвестиційного фонду Concorde Capital. На думку інвестбанкіра, за командою генпрокурора слідчі звернулися до суду з клопотанням про продовження термінів досудового розслідування, вважаючи недостатніми докази, зібрані більш ніж за 10 років, і незважаючи на те, що таке звернення про продовження термінів досудового розслідування з тими самими аргументами було подано дев'ятьма місяцями раніше.

За словами Мазепи, 30 вересня слідство зупинило досудове розслідування для нібито міжнародного правового співробітництва у рамках кримінального провадження.

"Ніби то я "відмивав" гроші в іноземних юрисдикціях і отримував "незаконно нажите" в банках у тих країнах, в яких у мене навіть не було і немає жодного банківського рахунку та жодного майна", - зазначив засновник Concorde Capital.

Він зазначив, що відповіді на такі міжнародні подання можна чекати роками, що суттєво затягне розгляд справи по суті.

"У цьому, власне, і полягає задум генпрокурора Андрія Костіна - тримати мене "на гачку" і не передавати справу до суду. За задумом Костіна, це дозволить йому тиснути на мене, закріплюючи на роки за мною статус або підозрюваного або обвинуваченого, або просто заплямованого кримінальним провадженням", - вважає Мазепа.

Він додав, що зараз активно працюємо над залученням іноземних інвестицій до низки українських проєктів. "Мій чіткий план - залучити близько $500 млн в іноземних інвесторів протягом наступних пів року, з яких вже залучено понад $100 млн. Звісно, ​​запити України до прокурорів США чи Швейцарії не сприятимуть реалізації моїх планів", - додав інвестбанкір.

Як повідомлялося, після затримання та арешту Мазепи і протесту з боку бізнесу було створено Раду захисту бізнесу при президенті (Рада семи) і оголошено тримісячний мораторій на такі справи. Водночас Мазепа в червні зазначав, що жоден чиновник чи працівник правоохоронних органів, який взяв участь у обшуках та затриманнях у січні 2024 року, не відповів за це перед законом, справа не закрито, а майно та документи, вилучені під час "маски-шоу" , не повернуто.