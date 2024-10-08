Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна має отримати €35 мільярдів нового кредиту ЄС до кінця року - Єврокомісія

 

Країни Євросоюзу та Європарламент мають швидко здійснити всі законодавчі процедури, щоб Україна могла отримати виплати за новим кредитом у 35 мільярдів євро вже до кінця цього року.

Про це у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, присвяченого підготовці до зустрічі Європейської ради 17-18 жовтня, заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європейська рада обговорить розвиток подій в Україні. ЄС залишається непохитним у підтримці України та її народу так довго, як це буде необхідним. Важливо, що зараз ми шукаємо швидкої угоди щодо наших пропозицій навколо кредитної макрофінансової допомоги у розмірі 35 мільярдів євро, яка є частиною зобов'язань, що були взяті країнами G7 у червні. Є імперативом, щоб ці кошти були виплачені до кінця поточного року, щоб забезпечити фіскальний простір (для дій), якого вона потребує», - зазначив представник Єврокомісії.

Також, за його словами, європейська сторона здійснює конкретні заходи, щоб допомогти Україні у підготовці до наступної зими. Ця робота, яку ЄС здійснює разом із партнерами, передбачає ремонт енергетичних об'єктів України, відновлення електромереж та стабілізацію усього енергетичного сектору України.

Минулого місяця, нагадав Шефчович, Єврокомісія ухвалила так званий «зимовий план» для України, який був забезпечений фінансуванням у 160 мільйонів євро. Ця допомога надходить на додаток до підтримки енергетичного сектору України в обсязі 2 мільярди євро, які були надані Україні на цей час, зазначив він.

«Наша мета - привести Україну у позицію, яка дозволить їй вести переговори про мир на вірних умовах, та надати їй допомогу протягом усього її шляху до повноправного членства в Європейському Союзі», - заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.

Як повідомлялося, країни G7 під час саміту у червні ухвалили рішення про надання Україні позики у 50 млрд доларів, яка має бути погашена за рахунок відсотків, нарахованих на близько 280 млрд заморожених коштів РФ. Європейська комісія вийшла з пропозицією надати Україні 35 мільярдів євро із загальної суми цієї кредитної програми як внесок ЄС. Наразі ця пропозиція знаходиться на розгляді країн-членів та проходить етап правового опрацювання.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1961
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 45,2210
  0,2112
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9083  0,01 0,01 41,5029  0,00 0,00
EUR 45,1054  0,04 0,08 45,7683  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,03 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес