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Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року
10:52 08.10.2024 |
Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000, які перед передачею будуть оснащені новим обладнанням. Модернізовані літаки будуть готові до відправки в першій половині 2025 року.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sud Ouest.
За його словами, операцію з модернізації проводять на базі Казо в Жиронді.
"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нансі", - зазначив міністр.
Винищувач Mirage 2000
Mirage 2000 - це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який десятиліттями служив і продовжує служити багатьом країнам світу. Розроблений компанією Dassault у 1970-х роках, цей літак став одним із найуспішніших проєктів в історії французької авіаційної промисловості.
Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.
Mirage 2000 був створений як відповідь на появу нових поколінь радянських винищувачів. Його перший політ відбувся 1978 року, а серійне виробництво почалося на початку 1980-х. Відтоді Mirage 2000 брав участь у різних військових конфліктах, демонструючи високу ефективність і надійність.
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив намір передати Україні сучасні багатоцільові винищувачі Mirage 2000 влітку 2024 року. Хоча точні деталі поставки поки що не розголошуються, Повітряні сили України висловлюють упевненість у тому, що ці літаки суттєво посилять їхні бойові можливості.
Як повідомляло французьке видання SudOuest, частину винищувачів Mirage 2000-5 буде модернізовано з метою оптимізації для поразки наземних цілей. Передбачається, що літаки адаптуються під застосування високоточних авіабомб AASM.
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