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АНАЛІТИКА

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року

 

Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000, які перед передачею будуть оснащені новим обладнанням. Модернізовані літаки будуть готові до відправки в першій половині 2025 року.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sud Ouest.

За його словами, операцію з модернізації проводять на базі Казо в Жиронді.

"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нансі", - зазначив міністр.

Винищувач Mirage 2000

Mirage 2000 - це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який десятиліттями служив і продовжує служити багатьом країнам світу. Розроблений компанією Dassault у 1970-х роках, цей літак став одним із найуспішніших проєктів в історії французької авіаційної промисловості.

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року

 

Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.

Mirage 2000 був створений як відповідь на появу нових поколінь радянських винищувачів. Його перший політ відбувся 1978 року, а серійне виробництво почалося на початку 1980-х. Відтоді Mirage 2000 брав участь у різних військових конфліктах, демонструючи високу ефективність і надійність.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив намір передати Україні сучасні багатоцільові винищувачі Mirage 2000 влітку 2024 року. Хоча точні деталі поставки поки що не розголошуються, Повітряні сили України висловлюють упевненість у тому, що ці літаки суттєво посилять їхні бойові можливості.

Як повідомляло французьке видання SudOuest, частину винищувачів Mirage 2000-5 буде модернізовано з метою оптимізації для поразки наземних цілей. Передбачається, що літаки адаптуються під застосування високоточних авіабомб AASM.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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