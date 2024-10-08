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АНАЛІТИКА

В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg

 

Представники Європейського Союзу знайшли шлях, як обійти вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на суму понад 6 млрд євро.

Про це Bloomberg повідомили співрозмовники, знайомі з ходом дискусій, передає "Європейська правда".

Як поділилися співрозмовники, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

За їхніми даними, посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб обговорити деталі цього плану.

Проте, наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень ЄС потребують одностайності.

Нагадаємо, що ще в березні Рада ЄС погодила створення Фонду підтримки України в межах Європейського фонду миру, кошти з якого мали йти державам-членам на компенсацію військових поставок Україні.

Відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.

Вже 30 серпня високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв знайти рішення, як обійти блокування виділення понад 6 млрд євро з Європейського фонду миру.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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