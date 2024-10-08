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АНАЛІТИКА

Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб - Шмигаль

 

Україна та Словаччина домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу.

Як передає Укрінформ із посиланням на Ютуб-канал Кабінету міністрів, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на брифінгу за результатами других міжурядових консультацій.

"Ми домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора "Мукачево" та співпрацю по атомній індустрії. Це посилить не тільки енергетичну безпеку двох наших країн, а й безпеку всього східноєвропейського регіону", - сказав він.

Шмигаль додав, що в енергетичній сфері Україна та Словаччина також реалізують спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора "Мукачево - Вельке Капушани". За його словами, до кінця 2028 року сторони завершать цей проєкт.

"У результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав", - підкреслив Шмигаль.

Водночас він зауважив, що Україна вдячна Словаччині за енергетичну підтримку.

"Наголошу, що Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційно передачі електроенергії до України. Це дозволяє нам відповідати на енергетичні виклики воєнного часу", - сказав глава українського уряду.

Як повідомляв Укрінформ, біля Ужгорода сьогодні, 7 жовтня, відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Очільники урядів обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти.
 

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