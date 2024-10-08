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Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині
17:02 07.10.2024 |
Українська компанія підписала угоду із європейським партнером щодо збільшення виробництва снарядів 155-мм калібру, яке буде відбуватися на території Словаччини.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо на Закарпатті у понеділок, передає "Європейська правда".
За його словами, нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині, по збільшенню виробництва снарядів 155-мм калібру.
Шмигаль також заявив, що очікує нові оборонні контракти на рівні підприємств.
"Окремо розраховуємо на започаткування спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні, зокрема мова йде про розмінувальні машини BOZENA 5", - проінформував він.
Також прем'єр подякував Словаччині за готовність надати наявну інженерну техніку та техніку для розмінування Україні.
Як відомо, BOZENA-5 - це гусенична дистанційно керована машина для ліквідації мін з передавальним пристроєм на відстань до 2000 метрів.
Вона здійснює примусову детонацію або ліквідацію протипіхотних мін натискної чи натяжної дії, а також протитанкових мін з зарядом до дев'яти кілограмів тринітротолуолу.
Зауважимо, що 7 жовтня очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів двосторонні переговори зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, де міністри приділили окрему увагу питанням допомоги у сфері гуманітарного розмінування та участі Словаччини у тематичних конференціях та коаліціях.
Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що Європейський Союз підготував для України близько 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона.
А нещодавно посол України у Чехії Василь Зварич розповів, що Україна вже отримала понад третину з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року.
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