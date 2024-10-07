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Нідерланди офіційно підтвердили, що перші F-16 вже в Україні: незабаром буде нова партія
08:36 07.10.2024 |
Нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс офіційно підтвердив, що в Україну надійшли перші винищувачі F-16, які зобов'язались передати Нідерланди.
Про це міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Він зазначив, що передача Україні сучасних винищувачів була вкрай необхідною, враховуючи ситуацію з ударами РФ по українських містах.
"Вперше я можу офіційно повідомити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну", - написав Брекельманс.
Він додав, що решта з 24 обіцяних винищувачів буде доставлена в Україну в найближчі місяці.
Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.
За неофіційними даними, у першій партії F-16, яку отримала Україна, були шість літаків з Нідерландів і кілька з Данії.
Також винищувачі F-16 Україні надають Бельгія та Норвегія.
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