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Нідерланди обіцяють виділити €400 млн на план зі створення безпілотників для України
08:30 07.10.2024 |
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час несподіваного візиту до Києва в неділю заявив, що його країна інвестує 400 млн євро в розробку безпілотників для України і поставить більше літаків F-16 у найближчі місяці, повідомляє агентство Reuters.
«Війна, звичайно, посилюється з кожним днем, і Україна створює все нові бригади, яким потрібна підтримка, яким потрібна військова техніка. Нам потрібен безперервний потік підтримки», - сказав Брекельманс агентству Reuters у Києві.
За його словами, план дій зі створення безпілотників об'єднає українські інновації та голландські знання для поліпшення технологій, що використовуються на полі бою.
«Ми зосередимося на різних типах безпілотників, як на розвідувальних, так і на оборонних, а також на атакувальних, тому що ми бачимо, що Україні потрібні ці наступальні безпілотники для нанесення ударів по військових об'єктах», - сказав Брекельманс.
Близько половини інвестицій буде витрачено в Нідерландах, а решту коштів буде розподілено між Україною та іншими країнами, додав він.
Якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, то, за словами міністра оборони, буде виділено більше коштів для розширення виробництва.
З початку російського вторгнення Нідерланди пообіцяли надати Україні військову підтримку в розмірі 10 млрд євро і вже витратили на допомогу близько 4 млрд євро.
Відвідавши в суботу місто Харків, яке зазнало бомбардування російськими планерними бомбами, Брекельманс заявив, що атака військових об'єктів у Росії - єдиний спосіб захистити місто.
Нідерланди зробили свій внесок у підтримку ППО, умовивши міжнародних партнерів поставити Україні винищувачі F-16 і пообіцявши надати 24 літаки. Перша партія літаків із Нідерландів уже працює в повітряному просторі України, за словами міністра, а решту поставлять «найближчими місяцями і, можливо, на початку наступного року».
За його словами, країна також постачає запасні частини, боєприпаси і паливо для літаків, а також прагне розширити можливості навчання пілотів, проводячи зустрічі з країнами-партнерами і приватними гравцями, такими як Lockheed Martin, щоб підтримувати літаки в робочому стані.
Нідерланди також оголосили про план зі складання системи ППО Patriot для України на основі компонентів із різних країн, але Брекельманс сказав, що у нього виникли труднощі з поставками деяких із них.
Він сказав, що Україна вже використовує один радар Patriot, поставлений Нідерландами, і «три пускові установки будуть поставлені дуже скоро».
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