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Фінкомітет підтримав законопроєкт про підвищення податків до 2-го читання

14:23 04.10.2024 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зокрема, документ передбачає:

* збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
* впровадження ВЗ для ФОПів;
* 50% податок на банки;
* збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель;
* 25% податок на прибудок для фінансових компанй;
* звільнення кешбеку від оподаткування;
* перехід на помісячну звітність по ПДФО;
* збільшення ренти на видобуток щебня.

Водночас відтермінувати набрання чинності закону на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.

За словами Железняка, розгляд законопроєку у парламенті очікується вже наступного тижня, підписати мають у другій половину жовтня. Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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