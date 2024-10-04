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Фінкомітет підтримав законопроєкт про підвищення податків до 2-го читання
14:23 04.10.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Зокрема, документ передбачає:
* збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
* впровадження ВЗ для ФОПів;
* 50% податок на банки;
* збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель;
* 25% податок на прибудок для фінансових компанй;
* звільнення кешбеку від оподаткування;
* перехід на помісячну звітність по ПДФО;
* збільшення ренти на видобуток щебня.
Водночас відтермінувати набрання чинності закону на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.
За словами Железняка, розгляд законопроєку у парламенті очікується вже наступного тижня, підписати мають у другій половину жовтня. Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.
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