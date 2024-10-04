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Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:54 04.10.2024 |
Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна.
Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві.
"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", - підкреслив французький міністр.
KNDS - один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладачі тощо.
1 жовтня стало відомо, що концерн KNDS відкрив дочірнє підприємство в Україні.
KNDS Ukraine LLC підтримуватиме співпрацю з державними установами України та українськими оборонно-промисловими компаніями.
Днями повідомляли, що уряд Бельгії розгляне пропозицію про придбання та передання Україні трьох самохідних артилерійських установок CAESAR на суму 12 мільйонів євро.
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