Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст

Україна виступила на усних слуханнях щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях та Керченській протоці. Та закликала трибунал зобов'язати Росію знести Керченський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

У четвер, 3 жовтня, з завершальною промовою виступила заступник Агента України Оксана Золотарьова. В Арбітражному трибуналі вона заявила, що в України є надзвичайно важливий запит для майбутнього Азовського моря, Керченської протоки та Чорного моря.

"Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий "Керченський міст". Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому", - наголосила Золотарьова.

За її словами, так, як Росія незаконно побудувала цей міст саме вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

"Росія повинна зробити це відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини". - підкреслила Золотарьова.

