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В Україну прибув переданий Румунією зенітно-ракетний комплекс Patriot
15:49 03.10.2024 |
В Україну прибув зенітно-ракетний комплекс Patriot, який погодилася передати Румунія, передає Радіо Свобода з посиланням на представника Міністерства оборони Румунії.
"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", - заявив у коментарі Радіо Свобода 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну після того, як минулого місяця уряд у Бухаресті ухвалив рішення про передачу системи Києву", - йдеться в повідомленні Радіо Свобода на сайті в четвер.
Напередодні президент України Володимир Зеленський у себе в соціальній мережі X висловив подяку всім країнам, які допомагають із наданням систем ППО. "Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності - ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети", - зазначив він.
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