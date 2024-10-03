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Новий генсек НАТО пояснив, чому зробив підтримку України своїм пріоритетом на посаді
14:57 03.10.2024 |
Генсек НАТО Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Рютте заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Марк Рютте нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу.
"Це було важливо для мене - приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу Україну, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору (у цій війні. - ЄП)", - сказав Рютте.
Генсек пояснив, що підтримка України потрібна також самим союзникам.
"Саме тому ми так віддані підтримці України, адже ваша безпека має значення для нашої, а ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності", - зазначив Марк Рютте.
Він також нагадав, що союзники вже надали Україні "безпрецедентну підтримку" після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Рютте наголосив, що 99% безпекової підтримки, яку отримала Україна, надійшла від держав-членів НАТО.
Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу сказав, що вважає ключовим пріоритетом у відносинах України з НАТО отримати запрошення на вступ України в Альянс, хоч і розуміє, що це буде непросто.
Нагадаємо, багаторічний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно заступив на посаду генсека НАТО 1 жовтня.
Про його приїзд до Києва публічно стало відомо в середині дня 3 жовтня.
Ще у ролі прем'єра Рютте відвідував прифронтовий Харків, саме там підписали безпекову угоду України та Нідерландів. Разом з Володимиром Зеленським вони пройшлися вулицями міста і побували біля будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів.
Його наступник на посаді Дік Схооф у межах свого першого візиту до України побував у Запоріжжі., а міністри закордонних справ та оборони у новому уряді Нідерландів також здійснили свої перші закордонні візити в Україну.
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