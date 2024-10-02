Фінансові новини
- |
- 02.10.24
- |
- 16:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ukraine Facility: Україна виконала ще два індикатори за програмою ЄС на 50 мільярдів євро
14:42 02.10.2024 |
Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та підписане технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення виконання функцій НКРЕКП.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що це два індикатори виконання Плану України з реалізації ініціативи ЄС Ukraine Facility, націлені на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців, а також впровадження реформи ринку електроенергії в межах інтеграції України до європейського енергоринку.
Так, демографічна стратегія України на період до 2040 року визначає конкретні заходи щодо вирішення ключових проблем у напрямку людського капіталу:
* покращення ситуації в сфері народжуваності;
* зменшення рівня передчасної смертності;
* подолання негативних міграційних трендів, зокрема шляхом повернення українців з-за кордону;
* активізація на ринку праці максимальної кількості громадян, що можуть працювати;
* сприяння активному довголіттю;
* створення інфраструктурних та безпекових передумов для покращення демографічної ситуації.
Водночас погоджене технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення функціонування регулятора (НКРЕКП). Це дозволить побудувати систему таким чином, щоб обʼєднати її із системами операторів ринку, платформами інсайдерської інформації, адміністраторами передачі даних і виявляти інформацію, що свідчить про наявність зловживань.
Техзавдання є частиною індикатору стосовно регламенту REMIT - набору європейських правил та практик, який спрямований на попередження зловживань на оптових енергетичних ринках і передбачає відповідальність за маніпуляції учасників на них.
Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?
6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.
Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:
* пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
* спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
* технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою. Джерело: https://biz.censor.net/n3512893
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Українська бронетехніка» підписала угоду з Czechoslovak Group з виробництва 155-мм снарядів
|Умєров: У наступному або до кінця цього року ви почуєте про велику ракетну програму
|Американська AeroVironment планує виготовляти Switchblade 600 в Україні
|Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|МЗС України спростовує розгляд територіальних поступок РФ
|Виробник танків Leopard та САУ Caesar створив філію в Україні
|Іран запустив ракети по Ізраїлю. ЗМІ пишуть про влучання
|Новий генсек НАТО обіцяє наблизити вступ України в Альянс
|Умєров звільнив чотирьох заступників, реформує систему оборонних закупівель
|НАТО очолив прихильник України, здатний впоратися з Трампом, - Bloomberg
Бізнес
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей
|Apple відмовилася від інвестицій в OpenAI
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі