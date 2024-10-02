«Українська бронетехніка» підписала угоду з Czechoslovak Group з виробництва 155-мм снарядів

На полях DFNC2: Міжнародний форум оборонних індустрій компанія "Українська бронетехніка" підписала пакет документів щодо співпраці з чеським холдингом Czechoslovak Group (CSG).

Про це повідомляє кореспондент "Мілітарного" з місця події.

Одна угода стосується постачання комплектуючих, а інша - ліцензування виробництва боєприпасів (передача технології та документації з виробництва артилерійських пострілів).

До кінця цього року триватиме процес отримання ліцензії, а виробництво планують розпочати на початку 2025 року.

"Плануємо за наступний рік виробництво та постачання близько 100 000 боєприпасів, а у 2026 - понад 300 000. Процес підготовки обладнання вже розпочався", - повідомив "Мілітарному" керівник компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Він зазначив, що частина боєприпасів виготовлятиметься в Україні, а частина - в Чехії. Така кооперація дасть компаніям можливість збільшити кількість виробництва боєприпасів та здешевити вартість готового пострілу.

Збільшення обсягів постачання таких боєприпасів, очевидно, одна з ключових проблем забезпечення ЗСУ як власними силами, так і за допомогою постачання від партнерів.

Йдеться про виробництво стандартних 155-мм уламково-фугасних боєприпасів 155 MM HE M107, а також 155-мм боєприпасів 155 MM HE ER-BВ VMK/MKM (боєприпас дальністю 43 км з блоком Base Bleed) та 155-мм боєприпасів 155 MM HE ER-BT VMK/MKM (боєприпас дальністю 37 км з блоком Boat Tail). Крім цього, планується виробництво інших артилерійських пострілів, а також танкових пострілів натовського калібру.

Зауважимо, що у квітні 2024 року в інтерв'ю Reuters генеральний директор компанії Міхал Стрнад розповів, що розглядає можливість організації спільного виробництва з українською компанією. Підписання документів з компанією "Українська бронетехніка" є реалізацією цієї стратегії розвитку холдингу CSG.

До того Міхал Стрнад зазначав, що йдеться саме про виробництво артилерійських боєприпасів.

Додатково Czechoslovak Group планує виробляти в Україні й іншу оборонну продукцію, як-от запасні частини до бронетехніки, вироби з броньованої сталі тощо.

Czechoslovak Group (CSG) об'єднує виробничі потужності багатьох європейських заводів і є одним із найбільших виробників артилерійських пострілів в Євросоюзі (заводи MSM, ZVS, VOP Словаччина, FM Granada Іспанія, Сербія тощо). Нагадаємо, що ця компанія планує інвестувати мільйони євро у створення спільних оборонних підприємств на території України для підтримки оборонного сектора.