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Умєров: У наступному або до кінця цього року ви почуєте про велику ракетну програму
Багато інформації про велику ракетну програму України з'явиться наступного або до кінця поточного року, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Як вам відомо, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року - або до кінця року - ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма", - сказав Умєров на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2). Міністр нагадав, що Україна вже почала працювати над українськими балістичними ракетами. Раніше міністр оборони Умєров повідомив, що Україна розробила ракетну програму, і "вона досить потужна".
За його словами, українська сторона обмінялася нею з партнерами, які "вже надали нам поки що усну згоду на те, що будуть фінансувати це, і найближчим часом ми отримаємо фінальну письмову відповідь від наших партнерів".
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