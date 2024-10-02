Кабмін запровадив нову умову під час купівлі-продажу автомобіля: допоможе зібрати податки

Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо процедури комісійної торгівлі транспортними засобами: тепер для укладання договору купівлі-продажу авто необхідно обов'язково подавати документ, що підтверджує його реальну вартість. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Нова вимога прибере практику оцінки автомобіля "зі слів продавця", що ліквідує схему мінімізації сплати податків під час купівлі-продажу авто, пояснюють у МВС.

"Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять у 450 000 грн, і податок у 5% становитиме 22 500 грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а "зі слів продавця", наприклад 15 000 грн, і сплачує податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 000 грн - це не алегорія, а реальність. На жаль. Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий.

В Україні продаж від двох легкових автомобілів на рік обкладається податком на прибуток на другий автомобіль у 5%, а на третій на рік і більше - 18%. Реалізація першого транспортного засобу впродовж року - без податку. Продаж першого вантажного автомобіля - 5%, а другого та наступних - 18%.

Середню ринкову вартість автомобіля можна перевірити на сайті Міністерства економіки.

Станом на серпень в Україні функціонує 3500 суб'єктів, які здійснюють гуртову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. За 2023 рік через торгові організації реалізовано 470 000 автомобілів.

Довідка

Відповідно до постанови уряду, до графи "ціна" договору купівлі-продажу, що укладається компанією, яка здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижча за вартість, визначену в документі про його оцінку або середньоринкову вартість. Визначено, що вантажні транспортні засоби приймаються на комісію за наявності документа про їх оцінку. А легкові автомобілі, мотоцикли чи мопеди - лише у випадку, якщо власник-фізособа вже продавав протягом поточного календарного року більш ніж одне авто. Закріплено, що не приймаються на комісію транспортні засоби, за якими не надано документа про оцінку або середньоринкову вартість. Зобов'язаний комісіонер вносити до електронного реєстру скановану копію оригіналу висновку про вартість транспортного засобу, що міститься в документах про оцінку, або документ про його середньоринкову вартість.