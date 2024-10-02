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Виробник танків Leopard та САУ Caesar створив філію в Україні
22:58 01.10.2024 |
Французько-німецький концерн KNDS відкрив дочірню компанію у Києві.Підприємство виробляє, зокрема, танки Leopard та САУ Caesar.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
Як повідомляється, KNDS відкрила у Києві дочірню компанію під назвою KNDS Ukraine LLC. Зокрема, там будуть підтримувати співпрацю між державними установами України й українськими оборонно-промисловими компаніями.
У компанії зазначили, що Україна використовує на передовій або законтрактувала майже 800 одиниць озброєння, а також боєприпаси виробництва французько-німецького об'єднання. Це робить його одним із найважливіших промислових партнерів.
Компанія також допоможе українській промисловості ефективніше здійснювати технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт озброєння виробництва компанії.
Мова йде, зокрема, про танки Leopard 1 і Leopard 2, артилерійські установки CAESAR та PzH 2000, броньовані машини AMX 10RC.
Окрім того, KNDS та українська промисловість також мають намір спільно виробляти в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси та запчастини до них.
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