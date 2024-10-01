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Новий генсек НАТО обіцяє наблизити вступ України в Альянс
12:32 01.10.2024 |
Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на посаді домагатиметься виконання зобов'язань, даних Україні з боку Альянсу - зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО.
Про це Марк Рютте сказав у своїй першій промові на посаді генсека, повідомляє "Європейська правда".
Рютте перерахував три основні пріоритети у своїй роботі в майбутньому, відзначивши, що одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО.
"Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину (роботи)", - наголосив Марк Рютте.
Він сказав, що НАТО має виконати зобов'язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року. "Командування, фінансові обіцянки та незворотний шлях України до членства в Альянсі. Ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву - у НАТО", - підкреслив Рютте.
Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга.
Він відзначив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.
Він також розповів, що не стурбований можливим впливом результатів виборів президента США на єдність Альянсу та, зокрема, на його спроможність підтримувати Україну.
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