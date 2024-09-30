Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому

Міністерство фінансів виступає проти будь-яких податкових пільгових режимів, включно і для Дія City. Про це розказав міністр Сергій Марченко на заході LB.ua.

"Хтось із 10 000 гривень платить усі податки, а хтось з $5000 або $10 000 не платить податки, і вважає, що це окей і нормально, тому що я суперінтелект. У нас є бажання вирівняти цю систему. Але якщо ви думаєте, що коли ми пропонували підвищити військовий збір для всіх ФОПів, включно з Дія City, ми отримали тільки позитивні відгуки, то ви помиляєтесь", - розказав міністр.

За словами Марченка, на засіданні уряду був тільки один голос про необхідність підвищити військовий збір для Дія City - його власний.

"Не хочу казати, правильно чи неправильно, тому що створені певні умови, можливо, в майбутньому це дасть свої позитивні переваги. Мені важко сказати. Зараз поки що не про це. Поки що немає особливих бенефітів для держави від цієї системи. Але в майбутньому потенційно можуть бути", - сказав міністр.