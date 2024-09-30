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АНАЛІТИКА

Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України

 

Україна і Данія підписали Лист про наміри щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні. Це допоможе залучити майже 600 млн євро інвестицій в оборонну промисловість України.

Про це у Фейсбуці поінформував міністр оборони Рустем Умєров, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми зробили важливий крок у зміцненні обороноздатності України. Разом із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном підписали Лист про наміри між Міністерством оборони України, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Королівства Данія щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні. Це допоможе залучити майже 600 млн євро інвестицій у нашу оборонну промисловість», - повідомив Умєров.

За його словами, «це прямий внесок у розвиток українських ударних БПЛА, ракет та протитанкових комплексів».

«Данія виділяє 175 млн євро, а ще 400 млн буде залучено з надприбутків заморожених російських активів», - поінформував міністр.

Він зауважив, що ця співпраця вже дає результати - до лав ЗСУ надійшли 18 САУ "Богдана", вироблених за фінансової підтримки Данії.

«Ми відкриті для нових моделей співпраці з іншими європейськими країнами. Наша мета - сильна оборонна промисловість, яка забезпечить перемогу на полі бою та відновлення територіальної цілісності України», - зазначив міністр оборони і подякував партнерам за непохитну підтримку.

Як повідомлялося, раніше Умєров подякував США за надання нового пакета військової допомоги вартістю 7,9 мільярда доларів, до якого увійшли додаткова батарея протиповітряної оборони Patriot, перехоплювачі та безпілотники.
Ключові теги: Данія
 

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